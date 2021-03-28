"ŞIMARMA, AKILLI OL!"

Eşi ve çocukları ile birlikte çekilen karelerini Instagram'dan yayınlayan Dirvana, gönderisine şu notu düştü:

Geldi gönlümüzün sultanı, Kemal'imiz... Dün gece saat 23:00'da Tanem'ciğim nur topu gibi bir evlat getirdi bu dünyaya. İkinci defa baba olma sevincini yaşattığın, hayatına beni kabul ettiğin için sonsuz teşekkürler canım karıcığım.

Seni çok seviyorum. İyi ki evlendik de bu çocukları yaptık. Süleyman'cığım senin harika bir abi olacağına eminim. Bahtın açık olsun canım oğlum, Kemal'im. Hoş geldin aramıza, ülkene ve dünyaya faydalı bir birey olarak yetişmen için buradayız. Kıymetini bil... Şımarma, akıllı ol!