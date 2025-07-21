Tankerde elektronik sigara ele geçirildi

Kapıkule'de tankerde 3 bin 193 elektronik sigara ele geçirildi Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tankerde 3 bin 193 elektronik sigara, 6 bin sigara filtresi ve çok sayıda elektronik sigara aksamı ele geçirildi

Anadolu Ajansı Giriş: 21.07.2025 - 14:25 Güncelleme: 21.07.2025 - 14:25 facebook

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