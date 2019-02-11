Çukur'un Yücel'i Tansu Biçer kimdir? Soruları bu akşam Çukur severler tarafından en sık merak edilen konulardan biri oldu. Tansiyonun yükseledği yeni bölümde Yücel'in kim olduğu gerçeği de ortaya çıkacak. Peki, Çukur'da Yücel'i canlandıran Tansu Biçer nereli ve kaç yaşında? İşte Tansu Biçer hakkında detaylı bilgiler haberimizde...

ÇUKUR'UN YÜCELİ TANSU BİÇER KİMDİR NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

4 Temmuz 1978 yılında Ankara'da doğdu. İzmir'de Karşıyaka Şemikler Lisesi'nden mezun oldu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü 2001 yılında bitirdi. 2001/2002 sezonunda Tiyatro Anadolu'da oyuncu olarak çalıştı. 2002 yılında İstanbul'a yerleşti ve Semaver Kumpanya'nın kuruluş çalışmalarında yer aldı. Semaver Kumpanya'nın en tanınan oyuncularından biridir. İstanbul'a yerleştiği yıldan itibaren tiyatro aktörlüğünün yanı sıra çeşitli sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmaktadır.

Tansu Biçer, Ali Aydın'ın yönetmenliğini yaptığı Küf adlı sinema filmdeki rolüyle 2012 yılındaki 49. Altın Portakal Film Festivalinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülünü kazanmıştır.