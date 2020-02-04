Taraftarlardan destek

Genç Fenerbahçeliler, Galatasaray-UltraAslan, Kayseri Kapalı Kale, Sakaryaspor Tatangalar ve Kocaelispor Hodri Meydan taraftar grupları, kendi şehirlerinde düzenledikleri organizasyonlarla 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı'nı izledi.
Genç Fenerbahçeliler, İstanbul'a ilave olarak İzmir, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Bingöl, Uşak ve Tekirdağ'da farklı buluşmalar organize ederek, 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı'na destek verdi.
Kamil Aydın'ın yönettiği, Emre Kıvılcım, Ece Çeşmioğlu, Levent Özdilek, Ebru Özkan ve Serdar Gökhan'ın başrollerini paylaştığı 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı', 3 haftada 420.221 kişi tarafından izlendi.
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