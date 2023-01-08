Tarık Emir Tekin: Ayrılık doğru!

"EVET, AYRILDIK"

Oyuncu gazetecilerin ayrılık sorularına, "Evet, ayrılık doğru. Ama ben bu konu hakkında çok konuşmak istemiyorum. Annem de çok güzel özetlemiş konuyu aslında. Ortak kararımız diyebilirim" şeklinde yanıt verdi.

Ardından gazetecilere teşekkür eden Tekin, daha sonra arkadaşı ile birlikte bir restorana girdi.