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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarık Emir Tekin: Ayrılık doğru!

Şevval Şam ve Metin Tekin'in oğulları Tarık Emir Tekin, önceki gece Taksim'de bir arkadaşı ile görüntülendi. Sevgilisi Sofia Katc ile ayrılık kararı alan Tekin, "Evet, ayrılık doğru. Ama ben bu konu hakkında çok konuşmak istemiyorum." dedi

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  • Tarık Emir Tekin: Ayrılık doğru! - Magazin haberleri

    Oyuncu Tarık Emir Tekin, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Sofia ile ayrılık kararı almıştı. Bu ayrılık kararının üzerine Tarık Emir Tekin'in annesi Şevval Sam, "Kendi kararları ben bir şey diyemem. Bence ona da çok üstelemeyin bu konuyu" demişti.
  • Tarık Emir Tekin: Ayrılık doğru! - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Tekin, önceki akşam bir arkadaşıyla Taksim'de objektiflere yansıdı.
  • Tarık Emir Tekin: Ayrılık doğru! - Magazin haberleri

    "EVET, AYRILDIK"

    Oyuncu gazetecilerin ayrılık sorularına, "Evet, ayrılık doğru. Ama ben bu konu hakkında çok konuşmak istemiyorum. Annem de çok güzel özetlemiş konuyu aslında. Ortak kararımız diyebilirim" şeklinde yanıt verdi.

    Ardından gazetecilere teşekkür eden Tekin, daha sonra arkadaşı ile birlikte bir restorana girdi.
  • Tarık Emir Tekin: Ayrılık doğru! - Magazin haberleri

    TARIK'I SİLDİ

    Şevval Sam ile Metin Tekin'in oğlu Tarık Emir Tekin, uzun bir süredir Sofia ile aşk yaşıyordu. Ancak çiftten Sofia Katc dikkat çeken bir hamlede bulundu. Sosyal medyada Tekin'i takip etmeyi bırakan Sofia Katc, sevgilisiyle çekilen fotoğraflarını silmişti. Tarık Emir Tekin ise kız arkadaşını takip etmeye devam ediyor.
  • Tarık Emir Tekin: Ayrılık doğru! - Magazin haberleri

    SEVGİLİSİ İLE BİRLİKTE ANNESİNİ ZİYARET ETMİŞTİ

    Öte yandan Tarık Emir Tekin, geçtiğimiz yıl sevgilisi Sofia Katc ile birlikte annesi Şevval Sam'ı Cihangir'de ziyaret etmişti. Bu sırada açık bir otoparkta karavanı üzerinde çizim yapan Sam, kendisine sürpriz yapan oğlu ve onun sevgilisiyle ayaküstü sohbet etmişti.

    "DEDİKODUSUNU YAPMAYALIM"

    Oğlunun sevgilisi Sofia Katc ile bir araya gelen Sam, "Gelininizle tanıştınız." yorumuna şu şekilde cevap vermişti:

    'Gelininiz' demek için çok erken. Hayat nasıl akacak bilmiyorum. 6 yıl öncesinden tanıyorum Sofia'yı. Şimdi burada dedikodusunu yapmayalım. Evlilik için çok erken. Oğlum kariyerine yeni başlıyor.
  • Tarık Emir Tekin: Ayrılık doğru! - Magazin haberleri

    ANNESİNİN İZİNDEN GİTTİ

    Annesinin izinden giderek oyuncu olan Tarık Emir Tekin ise Şevval Sam'ın 1993–1999 arasında evli kaldığı Beşiktaşlı eski futbolcu Metin Tekin ile birlikteliğinden dünyaya gelmişti.

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