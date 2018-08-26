Tarık Tarcan: İki kez hatim indirdim ama deist oldum
26.08.2018 - 11:31 | Güncelleme:
Tarık Tarcan, özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ayda yaklaşık 1.500 lira harcadığını söyleyen Tarcan, "Cebimde 50 lirayla geziyorum. Evim, arabam, küçük bir teknem var. Her şeyim var ama küçük" ifadelerini kullandı
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Tarık Tarcan, Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuştu. İnançlı olduğunu söyleyen Tarcan, "Benim annem hacıdır, ben iki kez hatim indirdim. Bütün dinleri çok iyi bilirim ama artık deist oldum" dedi.
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Ayda yaklaşık 1.500 lira harcadığını söyleyen Tarcan, "Cebimde 50 lirayla geziyorum. Evim, arabam, küçük bir teknem var. Her şeyim var ama küçük" ifadelerini kullandı.
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İşte Tarcan'ın açıklamalarından satırbaşları:
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- Çok iyi gözlem yaparım. Her şey din, iman, para oldu. Sadece Türkiye değil, dünya da bunu yaşıyor. Trump diye bir ruh hastası çıktı. Trump, hiçbir ahlaki değeri tanımıyor. Her şeyi para üzerine kuruyor. İstediği her şeyi faşistçe yapıyor. Bakın ben Bozburun’da yaşıyorum. Herkes birbirine miras yüzünden küsmüş. Kendi akrabalarımda bile bu var. Aynı annenin sütünü emiyorsun ama işin içine para girince küsülüyor. Sosyolojide, “Bir toplumu bozmak istersen dilini, dinini, kültürünü boz” derler. Ülkemizde de her şeyi bozdular. Bizim de her şeyimizi bozdular. Ne kültür ne de ahlak kaldı. Ben iyimser değilim.
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- Benim annem hacıdır, ben iki kez hatim indirdim. Bütün dinleri çok iyi bilirim ama artık deist oldum. (Deistler yaratıcıya inanır ancak tüm dinleri reddeder)
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- İyi para kazanamadım. 2000 program Çarkıfelek sundum. Bugünkü parayla bölüm başına 500 lira alıyordum. Şimdikiler çok kazanıyor. Türkan Şoray’ın, Hülya Avşar’ın ilk dizisini birlikte çektik. Seda Sayan, Muazzez Ersoy, Gülşen Bubikoğlu, Ediz Hun gibi isimlerle birçok dizi çektik. Şimdi ben dizilerde oynasam alacağım para ancak 15 bin lira olur. Mankenlik yaptığım zamanlar İstanbul’un en zengin abileri elimizi cebimize sokturmazdı. Çünkü beğendiği mankenlerle onları tanıştırmamız için peşimizden gelirlerdi.
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- İsim veremem ama Türkiye’nin en zengin kadın ve erkekleri kapımıza şoför gönderirdi. Yapan arkadaşlarımız da oldu ama hepsi yok oldu. Bir gün bir yerde söylerler, ayağın kayar. Mankenlik yaptığım zamanlarda işe dolmuşla gider gelirdim. Bir senelik manken arkadaşlarım cipe binerlerdi. İnsanlar her şeye sahip olmak ve güzel yaşamak istiyor. Kendinden ödün veriyorlar. Biz bunu yapmadık. Yoksa çoğundan çok yakışıklı, çoğundan çok başarılıydık. Ama karakter sahibiysen adam gibi davranıyorsun. Öyle olunca da bir yere gelemiyorsun.
- Çok paralar kazanmadım. Şerefimle yaşayacak parayı kazanmayı ölçü edindim. Onu da becerdim. Ayda yaklaşık 1.500 lira harcıyorum. Cebimde 50 lirayla geziyorum. Evim, arabam, küçük bir teknem var. Her şeyim var ama küçük.
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- Yelkencilik yaparken Bozburun’u keşfettim. Beş sene kirada oturdum. Sonra yer aldım, ev yaptım. Kaçak bina diye cezalar yedim. İmar barışı ile evin de yeri kurtulmuş oldu. 10 yıldır buradayım.
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- Çok çirkin ilişkiler yaşadım ve ilişkilere olan inancımı kaybettim.
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- Aşık olduğum çok özel kadınlar da oldu. Aldattım, yakalandım. ‘Şimdiki Aklım Olsaydı’ diye bir televizyon programıyapmak istemiştim ama yaptırmadılar. Bugünkü aklım olsa bu kadar çok ilişki yerine sağlıklı ve uzun ilişkiler yaşamayı tercih ederdim. Hiç olmazsa ruhum çürümezdi.
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- Dünyaya bir daha gelsem yine evlenmem yine çocuk yapmam. Çocuk olunca dünyaya bir sorumluluk getiriyorsun ve o mutsuz olunca bunun vicdanı seni yok ediyor. Ben istemedim.
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