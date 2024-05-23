Üç adımda kurbanlık hayvan bilgisi sorgulama: Tarım Cebimde uygulaması nedir, nasıl kullanılır?
Tarım ve Orman Bakanlığı, Haziran ayında idrak edilecek Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşlar, Bakanlık'ın mobil uygulaması "Tarım Cebimde" üzerinden kurbanlık hayvanların bilgilerine ulaşabilecek. Peki, Tarım Cebimde kurbanlık sorgulaması nasıl yapılır? İşte, detaylar...
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Tarım Cebimde uygulaması, Kurban Bayramı için yeniden düzenlendi. Çiftçilerin kullandığı uygulamada artık kurbanlık hayvanların tüm bilgilerine erişilebilecek. Peki, Tarım Cebimde kurban sorgulaması nasıl yapılır? işte, detaylar...
TARIM CEBİMDE UYGULAMASI NEDİR?
Tarım Cebimde uygulaması, çiftçilerin il/ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine gitmeden Bakanlık'ın hizmetlerine başvuru yapabilecekleri ve tüm kullanıcıların tarım ile ilgili bilgilere tek bir noktadan ulaşabilecekleri mobil uygulamadır.
CEBİMDE TARIM UYGULAMASI İLE KURBANLIK SORGULAMA YAPILABİLİR
Tarım ve Orman Bakanlığının mobil uygulaması “Tarım Cebimde” üzerinden kurbanlık hayvanların küpe numaraları girilerek büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarla ilgili detaylara ve aşı bilgilerine ulaşılabiliyor.
Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığının geliştirdiği "Tarım Cebimde" uygulaması, vatandaşların satın almak istedikleri kurbanlıkların aşılarını ve gerekli şartları taşıyıp taşımadığını sorgulayabilmelerine imkan sağlıyor.
CEBİMDE TARIM UYGULAMASI KURBANLIK HAYVAN SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Vatandaşlar, öncelikle mobil uygulama mağazalarından "Tarım Cebimde" mobil uygulaması cep telefonuna indiriyor. Ardından herkese açık "Hayvansal Üretim" ana menüsünden “Küpe Sorgulama” alt menüsü seçiliyor. Gelen menüde büyükbaş veya küçükbaş hayvan seçimi yapıldıktan sonra satın alınmak istenen hayvanın küpe numarası girilerek "Sorgula” butonuna tıklanıyor. Gelen sonuçlarda hayvanın yaşı, türü, ırkı ve aşıları hakkında tüm bilgiler görülebiliyor.
TARIM CEBİMDE UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?
Uygulamayı, App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.
"TARIM CEBİMDE UYGULAMASIYLA HAYVANIN SECERESİ GÖRÜLÜYOR"
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da vatandaşlara kurbanlık hayvan alırken kurallara uyma konusunda yazılı açıklama yaptı.
Tarım ve Orman Bakanlığının Kurban Bayramı için çalışmalarına hız verdiğini ve bayramın son gününe kadar hassasiyetle çalışacaklarını belirten Yumaklı, “Bakanlığımızın ilgili tüm birimleri sahada olacak. Ancak bizim ekiplerimizin olmadığı noktada Tarım Cebimde uygulaması ile vatandaşlarımız satın alacakları hayvanların kontrollerini yapabiliyor. Çok kısa süre içinde hayvanın şeceresi görülebiliyor” ifadesini kullandı.