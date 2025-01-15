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        "Tarımda Kadın Eli Projesi" için Trabzon'da protokol imzalandı

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteğiyle geliştirilen kadınların tarım alanında daha etkin olmaları ve katma değerli ürün üretmelerinin hedeflendiği "Tarımda Kadın Eli Projesi" çerçevesinde yapılacak çalışmalar için Trabzon'da protokol imza töreni düzenlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 18:37 Güncelleme: 15.01.2025 - 18:47
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        "Tarımda Kadın Eli Projesi" için protokol
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        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteğiyle geliştirilen "Tarımda Kadın Eli Projesi" çerçevesinde yapılacak çalışmalar için Trabzon'da bir protokol imza töreni düzenlendi.

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TTSO) gerçekleştirilen imza törenine, TTSO Başkanı Erkut Çelebi, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Trabzon Barosu Başkanı Hakan Orhan, DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar, Trabzon İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mehmet Aktürk, Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. İbrahim Kul ve TOBB Trabzon Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ahsen Aydın katıldı.

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        Törende konuşan TOBB Trabzon İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ahsen Aydın, "Projede amacımız kadının ürettiğini çeşitlendirmek, satmasını sağlamak, kısacası kadını güçlendirmek ve refahını artırmak. Kadın mutlu olursa çocuk mutlu olur. Yola çıkış noktamız çocuk. Toplumun geleceği çocuklar. Bazı pilot uygulamalara başladık. Krem ve tonik üretilebilecek bitkileri kadınlarımız üretiyor. Her bölgenin toprağı farklı. Ürünleri farklı. Verim alabileceğimiz ürünler üzerinden gideceğiz. Uzun soluklu bir proje ve başarılı olacağımıza inanıyoruz. Tarımsal ürünlerden katma değeri yüksek, tıpta ve diğer sektörlerde kullanılacak ürünler üretilmesini amaçlıyoruz. Bu anlamda üniversitelerimizle de güzel iş birlikleri yapacağız" dedi.

        DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar ise "Kadın istihdamı topyekûn kalkınmada en önem verdiğimiz alanlardan biri. Tarımdan tutun endüstriye kadar her yerde kadının elinin olması gerekiyor. Kadınlar değer katıyor. Kadınların hedef kitle olduğu Anadolu'dakiler projesi var. Ajans olarak uyguladığımız desteklerle ciddi bir kadın istihdamı oluşturuldu. Böyle projelerde olmaktan memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

        İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mehmet Aktürk de "Projenin paydaşı olmaktan gurur duyuyoruz. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak kadınlarımıza pozitif ayrımcılık uyguluyoruz hayvansal ve tarımsal desteklerde. Bu proje kapsamında da üretimden pazarlamaya kadar her konuda yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından Tarımda Kadın Eli Projesinin protokolü imzalandı.

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