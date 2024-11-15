Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Taş ocağında dinamitli patlama: İlçe toz bulutu altında kaldı | Son dakika haberleri

        Taş ocağında dinamitli patlama: İlçe toz bulutu altında kaldı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde kent merkezine yakın bir noktada bulunan taş ocağında dinamitle kontrollü olarak patlama gerçekleştirildi. Patlamanın ardından ilçeyi toz bulutu kapladı. İlçe sakinleri, "Toz bulutundan dolayı balkona çamaşır da seremiyoruz, yıkadığımız elbiseleri tekrardan çamaşır makinesine atmak zorunda kalıyoruz. Her an deprem olacak korkusuyla yaşıyoruz." diyerek duruma tepki gösterdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 10:13 Güncelleme: 15.11.2024 - 10:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İskenderun'un Modernevler Mahallesi'ne yakın bir noktada bulunan taş ocağında geçtiğimiz günün akşam saatlerinde dinamitle kontrollü patlatma gerçekleştirildi.

        2

        Patlamanın etkisiyle mahalle toz bulutu altında kaldı.

        3

        Vatandaşlar toz bulutunun kapladığı mahalleyi ve yaşadıkları korkuyu cep telefonlarıyla kaydetti. Zaman zaman deprem etkisi yaratan patlamalarla şoka giren vatandaşlar, maden ocağından bölgenin olumsuz etkilendiğini dile getirdi.

        4

        Toz bulutunun mahalleyi esir aldığı anları görüntüleyen 23 yaşındaki Mert Yaşarsoy, "Toz bulutundan dolayı balkona çamaşır da seremiyoruz, yıkadığımız elbiseleri tekrardan çamaşır makinesine atmak zorunda kalıyoruz." dedi.

        5

        Her an deprem olacak korkusuyla yaşadıklarını dile getiren Yaşarsoy, "Taş ocağındaki patlama sırasında evimin damındaydım, bir an çatı profillerinde bir sallantı hissettim ve deprem oluyor zannettim. Tekrardan taş ocağındaki patlamanın sebep olduğunu fark ettim. Deprem korkusuyla bütün mahalleli sokağa çıktı o anki oluşan toz bulutlarından taş ocağında oluşan patlama olduğunu fark ettik. Benim birçok akrabam bu mahallede oturuyor yeni yıkatılan araçların üstlerinde bile bir karış toz oldu, onlar da zaten toz bulutu bittikten sonra tekrardan yıkattılar araçlarını" ifadelerini kullandı.

        #Hatay İskenderun
        #taş ocağı
        #Patlama
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB anketinde enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB anketinde enflasyon beklentisi yükseldi
        Bir kadın daha... Baltalı vahşet!
        Bir kadın daha... Baltalı vahşet!
        SGK'dan 5 yılda 148 milyar icra takibi
        SGK'dan 5 yılda 148 milyar icra takibi
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        Yataklarda av tüfeği bulundu! Köpek kulübesinden el bombası çıktı!
        Yataklarda av tüfeği bulundu! Köpek kulübesinden el bombası çıktı!
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        4 kent için şiddetli yağmur uyarısı! 5 bölgede sağanak!
        4 kent için şiddetli yağmur uyarısı! 5 bölgede sağanak!
        Öldürülmeden önce katilinin adını verdi!
        Öldürülmeden önce katilinin adını verdi!
        Hava kirliliği tehlikeli seviyede! Eğitime ara verildi
        Hava kirliliği tehlikeli seviyede! Eğitime ara verildi
        Apartmanda haşere ilaçlaması, bebeği hayattan kopardı
        Apartmanda haşere ilaçlaması, bebeği hayattan kopardı
        Açıklama yaptı
        Açıklama yaptı
        Rojin Kabaiş'in ölüm sebebi belirlendi
        Rojin Kabaiş'in ölüm sebebi belirlendi
        Sağlıklı uyku pozisyonu nasıl olmalıdır?
        Sağlıklı uyku pozisyonu nasıl olmalıdır?
        Fransa-İsrail maçında İsrailli taraftarlar kavga çıkardı
        Fransa-İsrail maçında İsrailli taraftarlar kavga çıkardı
        Devekuşları gerçekten kafalarını kuma gömüyor mu?
        Devekuşları gerçekten kafalarını kuma gömüyor mu?
        Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması
        Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması
        Talisca için flaş transfer açıklaması!
        Talisca için flaş transfer açıklaması!
        G.Saray'dan Icardi yalanlaması!
        G.Saray'dan Icardi yalanlaması!