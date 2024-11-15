Taş ocağında dinamitli patlama: İlçe toz bulutu altında kaldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kent merkezine yakın bir noktada bulunan taş ocağında dinamitle kontrollü olarak patlama gerçekleştirildi. Patlamanın ardından ilçeyi toz bulutu kapladı. İlçe sakinleri, "Toz bulutundan dolayı balkona çamaşır da seremiyoruz, yıkadığımız elbiseleri tekrardan çamaşır makinesine atmak zorunda kalıyoruz. Her an deprem olacak korkusuyla yaşıyoruz." diyerek duruma tepki gösterdi.
İskenderun'un Modernevler Mahallesi'ne yakın bir noktada bulunan taş ocağında geçtiğimiz günün akşam saatlerinde dinamitle kontrollü patlatma gerçekleştirildi.
Patlamanın etkisiyle mahalle toz bulutu altında kaldı.
Vatandaşlar toz bulutunun kapladığı mahalleyi ve yaşadıkları korkuyu cep telefonlarıyla kaydetti. Zaman zaman deprem etkisi yaratan patlamalarla şoka giren vatandaşlar, maden ocağından bölgenin olumsuz etkilendiğini dile getirdi.
Toz bulutunun mahalleyi esir aldığı anları görüntüleyen 23 yaşındaki Mert Yaşarsoy, "Toz bulutundan dolayı balkona çamaşır da seremiyoruz, yıkadığımız elbiseleri tekrardan çamaşır makinesine atmak zorunda kalıyoruz." dedi.
Her an deprem olacak korkusuyla yaşadıklarını dile getiren Yaşarsoy, "Taş ocağındaki patlama sırasında evimin damındaydım, bir an çatı profillerinde bir sallantı hissettim ve deprem oluyor zannettim. Tekrardan taş ocağındaki patlamanın sebep olduğunu fark ettim. Deprem korkusuyla bütün mahalleli sokağa çıktı o anki oluşan toz bulutlarından taş ocağında oluşan patlama olduğunu fark ettik. Benim birçok akrabam bu mahallede oturuyor yeni yıkatılan araçların üstlerinde bile bir karış toz oldu, onlar da zaten toz bulutu bittikten sonra tekrardan yıkattılar araçlarını" ifadelerini kullandı.