Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Tatil takvimi: Yarın okullar tatil mi? 10 Kasım Cuma Atatürk'ü Anma Günü okullarda ders var mı?

        Yarın okullar tatil mi? 10 Kasım Cuma günü okullar var mı?

        Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, 85 yıl önce aramızdan bedenen ayrıldı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümü bu sene cuma gününe denk geliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü anmalarına az bir süre kalmasıyla "10 Kasım'da okullar tatil mi?" araştırması yoğunlaştı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 15:34 Güncelleme: 09.11.2023 - 15:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        10 Kasım Cuma günü yurdun dört bir yanında anma törenleri düzenlenecek. 10 Kasım'ın resmi tatil olup olmadığına dair araştırmalar yapılırken bir yandan da 10 Kasım'da okullarda ders işlenip işlenmeyeceği merak konusu oldu. İşte "10 Kasım'da okullar var mı, yarın ders işlenecek mi?" sorularının yanıtları ile konuyla ilgili merak edilenler...

        2

        10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

        Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrıldığı 10 Kasım günü her yıl anma törenleriyle geçiriliyor. Bununla birlikte 10 Kasım resmi tatil değildir. Sadece 10 Kasım günleri saat 9'u 5 geçe saygı duruşu yapılarak mesaiye ara verilir.

        3

        10 KASIM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

        10 Kasım'ın resmi tatil olmaması nedeniyle okullar açık olacak.

        4

        10 KASIM YARIM GÜN MÜ, ÖĞLEDEN SONRA TATİL Mİ?

        10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü yarım gün olmuyor. 10 Kasım'da okul ve iş yerleri tam gün faaliyet gösteriyor.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yeni doğurduğu bebeği poşete koyup sokağa attı!
        Yeni doğurduğu bebeği poşete koyup sokağa attı!
        Bir "kör nokta" faciası daha!
        Bir "kör nokta" faciası daha!
        Montella'dan Milli Takım itirafı!
        Montella'dan Milli Takım itirafı!
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Park halindeyken hareket eden TIR eve girdi!
        Park halindeyken hareket eden TIR eve girdi!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Tacizcisinin cezası belli oldu
        Tacizcisinin cezası belli oldu
        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        Dolmuş şoföründen yolcuya korkunç şiddet!
        Dolmuş şoföründen yolcuya korkunç şiddet!
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek