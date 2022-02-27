"İLK VE SON AÇIKLAMAMDIR"

Beste Açar, çıkan haberlerin ardından açıklama yapmıştı. Ayrılığın ardından konuyla alakalı Instagram hesabından açıklama yapan Açar, şunları söylemişti:

İnsana şiddet sadece kuvvet kullanarak olmaz. Son 3 ay içinde yaşadığım tutarsız öfke, kontrolsüz duygu durumları, şahsıma haddini aşan müdahaleler neticesinde eskiden arkadaşım olan kişiyle 10.02.2022 tarihinden itibaren hiçbir ilişkim kalmamıştır.

Basında çıkan haberlere cevap vermek için ilk ve son açıklamamdır. Daha fazla bu konuyla bir gündem oluşturmak niyetinde değilim. Şu anda yaşadığımız dünyada ilgilenilmesi, merak edilmesi, araştırılması ve yapılması gereken çok ama çok mühim şeyler var... Saygılarımla...