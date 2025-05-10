Taylor Swift, ifadeye çağrıldı

ABD’li oyuncu Blake Lively, ‘It Ends With Us’ filminde başrolleri paylaştığı rol arkadaşı Justin Baldoni'ye cinsel taciz ve itibarını yok etmeye çalıştığı iddiasıyla geçen yıl aralık ayında dava açtı.

Justin Baldoni, suçlamaları reddederek Blake Lively ve eşi Ryan Reynolds’a 400 milyon dolarlık iftira davası açtı.

Taylor Swift’in ekibi yaptığı açıklamada, sanatçının filmle olan bağının sadece ‘My Tears Ricochet’ adlı şarkısının kullanım izniyle sınırlı olduğunu, sete gitmediğini ve yaratıcı süreçte yer almadığını kaydetti. Swift’in ifade verip vermeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.