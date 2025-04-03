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        Türkiye Belediyeler Birliği 40 belediyeye 40 yeni araç hibe etti

        Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) 40 belediyeye 40 yeni araç desteğinde bulundu. Törende konuşan TBB Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, farklı ülkelerdeki belediyelerle işbirliklerinin önemine işaret ederek, "Filistinli belediye başkanlarıyla bir mutabakat metni imzalandı. Bu mutabakat, Filistin Yerel Yönetimler Birliği ile olan işbirliğimizin yeni bir döneme girmesini sağlayacak" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 18:11 Güncelleme: 03.04.2025 - 18:12
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        TBB'den 40 belediyeye 40 yeni araç
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        Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), 40 belediyeye 40 yeni araç desteğinde bulundu. Ankara Gölbaşı'nda hibe edilen araçların teslim töreninde, TBB Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, belediye görevlilerine araçların sembolik anahtarlarını verdi.

        Törende konuşan Karalar, ocak ayında birçok belediyeye araç tahsisinde bulunduklarını hatırlattı.

        TBB'nin eşitlikçi ve demokratik bir anlayışla çalıştığını dile getiren Karalar, "Birliğimiz, belediyelerimizin daha fazla ve daha kaliteli iş üretmesine, vatandaş lehine daha fazla sonuç alınmasına odaklanmaktadır. Nüfus, sosyal gelişmişlik, daha önce araç alınıp alınmadığı gibi oluşturduğumuz yeni kıstaslarla, yerel yönetimlerimizin ihtiyacına göre desteğimizi sunmaya devam edeceğiz" dedi.

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        Farklı ülkelerdeki belediyelerle işbirliklerinin önemine işaret eden Karalar, iklim değişikliği, insani krizler ve ekonomik dalgalanmalar gibi sınırları aşan meselelerin, belediyelerin de sorumluluk alanına girdiğini söyledi.

        Bu kapsamda Filistin'deki kentlerin başkanlarıyla da bir araya geldiklerini belirten Karalar, "Filistinli belediye başkanlarıyla bir mutabakat metni imzalandı. Bu mutabakat, Filistin Yerel Yönetimler Birliği ile olan işbirliğimizin yeni bir döneme girmesini sağlayacak. Ortak tecrübe, bilgi paylaşımından kentsel planlamaya ve kültürel faaliyetlere kadar geniş bir alanda belediyelerimiz arasında işbirliğini geliştirecektir" ifadelerini kullandı.

        Karalar, 8 Nisan'da İstanbul'da Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi gerçekleştireceklerini, mayısta ise dünya çapında finans zirvesi düzenlemeyi hedeflediklerini bildirdi.

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        #yerel haberler
        #belediye
        #hibe araç
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