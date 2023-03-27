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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Fransa'ya 'PKK/PYD' tepkisi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa Senatosu'nda terör örgütü üyelerinin ağırlanıp onur madalyası verilmesinin; vahim ancak şaşırtıcı olmadığını söyledi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Fransa'ya 'PKK/PYD' tepkisi
HABERTURK.COM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit eden bölücü terör örgütü mensuplarının, Fransa Senatosu'nda ağırlanmaları çok vahim olmakla beraber şaşırtıcı değildir. Fransa'nın, daha önce başta DAEŞ olmak üzere, işine geldiği zaman terör örgütleriyle açık veya üstü örtülü bir şekilde ilişki kurmasına şahit olmuştuk. Meclis Başkanı olarak ifade etmeliyim ki; bir ülkenin parlamentosunun, terör örgütü mensuplarına ev sahipliği yapması, o kurumun itibarını zayıflatır. PKK'nın Suriye uzantıları ile açıkça saf tuttuklarını tüm dünyaya bir parlamenteri eliyle gösteren Fransa'dan, hukuka, insanlığa ve modern güvenilir bir devlet olmanın gereklerine uygun hareket etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.


Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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