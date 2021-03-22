TBMM Başkanı Şentop'tan önemli açıklamalar 0:00 / 0:00

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında açıklamada bulundu.

Şentop'un açıklaması şöyle: "Ömer Faruk Gergerlioğlu durumunda, Enis Berberoğlu konusu emsal gösteriliyor. Doğru bir kıyas değil. TBMM İçtüzüğünün 170. maddesi, Meclis binalarında ve bahçesinde bir suç işlendiği takdirde, savcılığın doğrudan soruşturma yapacağı bir suçsa, savcılığın talimatı yerine getirilir diyor. Savcılıktan gelen talimatı, orada görevli arkadaşlarımız yerine getirmiştir."

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, MİT TIR'ları davasında aldığı 5 yıl 10 aylık hapis cezası onandıktan sonra 4 Haziran 2020'de milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'nun yaptığı bireysel başvuruyu görüşerek hak ihlali kararı vererek, yeniden yargılama talep etmiş, ancak İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi AYM'nin kararına uymayarak yeniden yargılamaya yer olmadığına hükmetmişti.

AYM, Berberoğlu´nun yaptığı ikinci bireysel başvuru için de hak ihlali kararı vermiş, İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi bu kez Enis Berberoğlu hakkında AYM kararına uyulması yönünde karar vermişti. Mahkemenin 'yeniden yargılama ve infazın durdurulması' kararı 11 Şubat´ta Genel Kurul´un bilgisine sunulurken Berberoğlu, yeniden milletvekili olmaya hak kazanmıştı.

"'ABDEST ALIRKEN GÖZALTINA ALINDI' İDDİASI FETÖ'CÜ YÖNTEM"

Gergerlioğlu'nun sabah namazı için abdest alırken gözaltına alındığı iddiası ile ilgili ise Şentop, "Namaz ve abdest üzerinden bu tartışmanın yürütülmesini, FETÖ'cü bir yöntem olarak görüyorum" ifadesini kullandı.

Vekilliği düşürülen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM’de gözaltına alınmıştı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise "Anayasaya göre milletvekilliği kesin hüküm ile sona ermiş ve milletvekili sıfatı taşımayan bir kişinin Meclis'i eylem alanı olarak kullanmaya kalkması kabul edilemez" ifadelerini kullanmıştı. İfadesi alınan Gergerlioğlu aynı gün serbest bırakılmıştı.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ AÇIKLAMASI

TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı kararıyla çıktığı İstanbul Sözleşmesi ile ilgili olarak, "Kadına karşı şiddetin önlenmesi, şiddetle mücadele ile İstanbul Sözleşmesinin eşdeğer şeylermiş gibi değerlendirilmesi doğru değil." dedi.

"TBMM'DE 1300'E YAKIN FEZLEKE VAR"

Mustafa Şentop, "TBMM'de bin 300'e yakın dokunulmazlık dosyası var. Bu çok yüksek bir sayı. TBMM'de bu kadar çok dokunulmazlıkların kaldırılması fezlekesinin olması çok vahim bir tablo. Türkiye açısından doğru bir tablo değil." ifadesini kullandı.

"SEÇİM KANUNU GÖZDEN GEÇİRİLMELİ"

Seçim Kanunu ile ilgili de açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Şentop şunları söyledi: "Hükümet sistemi değişikliğinden sonra gerek iç tüzük, gerek Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanununun yeni baştan gözden geçirilmesi, değerlendirilmesi, yeni sisteme göre gerekiyor"

Seçim barajı ile ilgili de konuşan Şentop, "Baraj konusunu yeniden, bu ittifaklar bağlamında da yeniden değerlendirmeyi gerekli hale getirdi. Bu konuda bir çalışmanın, hükümet sisteminin değişikliğinin sonucu olarak mutlaka yapılması gerektiğini düşünüyorum. Temsili esas alan, siyasi partilerin temsilini zorlaştırmayacak hem de siyasi yelpazenin çok dağılmasına sebebiyet vermeyecek, siyasi istikrarı sağlayacak ortalama bir optimum noktayı bulmak lazım." dedi.