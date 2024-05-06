TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, yarın ve çarşamba günü İliç'te bulunacaklarını, toprak kaymasının yaşandığı maden ocağında incelemeler yapacaklarını bildirdi.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Uslu başkanlığında toplandı.

Amaçlarının, ihmallerin ortaya çıkarılması ve benzer kazaların yaşanmaması için alınacak tedbirleri belirlemek olduğunu vurgulayan Uslu, güvenli ve sürdürülebilir madencilik politikasının oluşturulması için de çalışacaklarını ifade etti.

Komisyon Başkanı Uslu'nun açıklamalarının ardından Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Akif Balta ve DSİ yetkililerinin sunumuna geçildi.