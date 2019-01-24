TCDD İŞKUR ortaklı ile bünyesine 355 işçi alımı yapacağını duyurdu. Binlerce kişi TCDD'de çalışmak için başvuru şartlarını merak eder hale geldi. İŞKUR ve TCDD'de ilan sayfasında detaylar paylaşıldı.

TCDD İŞKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

TCDD Taşımacılık AŞ'de işe başlayan adaylar, en az 5 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

İşe başladıktan sonra 2 yıl içerisinde, sağlık durumu atandıkları işte çalışmaya elverişli olmadığı sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerin sözleşmeleri feshedilir ve bu süreden sonra sanatsız işçi kadrolarına atamaya TCDD Taşımacılık AŞ yetkilidir.

7 yıl içerisinde isteği ile işten ayrılan veya 4857 sayılı iş kanununun 25. maddesinin 2. fıkrasına göre sözleşmesi feshedilenlerden, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından verilen eğitim, kurs ve staj programları süresince aldığı ücretler ve bu sürelerde yapılan eğitim kurs ve staj giderlerinin % 'ü oranında tazminat talep edilecektir.

TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? İŞKUR İŞE ALIM 2019

TCDD İşçi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, İŞKUR internet adresinden ve ya en yakın İŞKUR binasına giderek başvuru formu doldurmaları gerekiyor. Böylelikle TCDD işçi alımı başvurusunda bulunabileceksiniz. Öte yandan aşağıda bulunan kriterler dikkat etmeniz gerekiyor.

1. Başvuru Formu

2. Öğrenim belgesi,

3. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4. TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.),

5. Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir),

6. KPSS Sonuç Belgesi (28.11.2018 açıklama tarihli)

7. Tren Makinisti ilanına başvuracak adaylardan "Tren Makinisti (Seviye 4)" Mesleki

Yeterlilik Belgesi (11UY0035-4)

8. Kaynakçı ilanına başvuracak adaylardan en az "Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) Mesleki

Yeterlilik Belgesi (11UY0010-3)" veya "12UY0053-3 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı (Seviye 3) belgesi"

9. İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı)

10. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Fotoğraflı, bilgisayar ile doldurulacak)

TÜM ADAYLAR İÇİN;

1- Yapılacak sözlü sınav sonucunda başarılı olan Lokomotif Tamircisi (İşkur Meslek Adı: Makine Montaj İşçisi),Motor Tamircisi (İşkur Meslek Adı: Elektrik Montörü- Motor ve Dinamo),Kaynakçı (İşkur Meslek Adı: Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik)),Tezgah Makine ve Talaşlı İmalat İşçisi (İşkur Meslek Adı: Tesviyeci),Vagon İmal ve Tamirciliği (İşkur Meslek Adı: Nezaretçi ve Ustabaşı (Makine ve Metal mamuller İmalatı) işçileri tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinden alınacak sağlık kurulu raporu istenecektir.

2- Yapılacak sözü sınav sonucunda başarılı olan Tezgah Makine ve Talaşlı İmalat İşçilerinden tam teşekküllü Devlet Hastaneleri veya Resmi üniversite hastanelerinden sağlık kurul raporu istenecektir.

3- Yapılacak sözü sınav sonucunda başarılı olanMakinist İşçilerinden ve Tren Teşkil İşçilerinden tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinde yaptırılan tarama testi (Alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığını tespit etmek amacıyla yapılan testtir),tam teşekküllü devlet hastanelerinden veya resmi üniversite hastanelerinden Görme Dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş),Renk Muayenesi (ishihora testi yapılmış),İşitme Muayenesi (Odiyometri incelemede saf ses ortalaması 500, 1000 ve 2000 frekanslarının ortalaması 0 - 40 dB olmalıdır.) belirtilmiş şekilde sağlık kurulu raporu istenecektir. Bu raporlar TCDD Taşımacılık AŞ Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi gereğince grup belirleyiciler tarafından değerlendirilip çalışabilecekleri grup belirlenecektir. Grubu uygun adaylar psikoteknik muayenesine gönderilecektir. Psikoteknik raporu uygun olan adayların ataması yapılacak, grubu uygun olmayan ve psikoteknik sonucu yetersiz görülen adayların ataması yapılmayarak yerine yedek aday çağrılacaktır.