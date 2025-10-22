Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB faiz kararı ne olacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı faiz toplantısı için geri sayım başladı. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 22 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistler, ekim ayı faiz toplantısında, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50'ye çekileceğini ön görüyor. Peki, "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" İşte 2025 Ekim TCMB faiz toplantısı gerçekleşeceği tarih...
Merkez Bankası faiz toplantısı için bekleyiş sürüyor. 22 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan beklenti anketine göre politika faizi beklentileri yüzde 39 ile yüzde 40,50 arasında yer aldı. Merkez Bankası faiz toplantısı tarihi, Para Politikası Kurulu (PPK) takviminin yayımlanmasının ardından belli oldu. Peki, "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faizler düşecek mi, sabit mi kalacak? İşte detaylar...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı 23 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.
AA FİNANS FAİZ BEKLENTİ ANKETİ YAYINLANDI
AA Finans'ın TCMB'nin 23 Ekim Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 22 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ekonomistlerin ekim ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50'ye çekilmesi yönünde oldu.
Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 39 ile yüzde 40,50 arasında yer aldı.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 37,5 oldu.