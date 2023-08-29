Tedavisi tamamlanan 53 leylek göç yoluna katıldı

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"ENGELLİ LEYLEKLERİMİZİ ÖMÜRLERİNİN SONUNA KADAR BURADA MİSAFİR ETMEYİ AMAÇLIYORUZ" Ormanya Sorumlu Veteriner Hekimi Muhammet Nalkıran, Kocaeli'nin Karadeniz ve Trakya üzerinden göç eden leylekler için önemli bir dinlenme noktası olduğunu söyledi.

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Ormanya'da Düşkün Leylekler Evi'nin Osmanlı döneminde başta leylekler olmak üzere sakat ve yaralı göçmen kuşların bakımı için kurulan Gurabahane-i Laklakan'dan esinlenilerek oluşturulduğunu belirten Nalkıran, 800 metrekare açık, 90 metrekare kapalı alanda leyleklerin misafir edildiğini söyledi. Burada leyleklerin habitatlarına uygun olarak çim alanda su ve kum havuzlarıyla tünekler yapıldığını ifade eden Nalkıran, şöyle devam etti: