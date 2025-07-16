Tekirdağ, Çanakkale, Bolu, Balıkesir ve Muğla'da yangın

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçrayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle ilerlemesini sürdürüyor.

Şenköy Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde orman dışı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi kırsalına ulaştı.

Dünden bu yana yangını kontrol altına almaya çalışan ekipler, havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yerleşim yerlerinde yangının enerjisi düştü. Herhangi bir sıkıntı yok, ilerleme istikameti vardı özellikle doğu kısmını önemsedik, oraya yoğunlaştık oradan da arkadaşlar çok iyi sonuçlar aldı. Havadan karadan müdahale ediyoruz. Rüzgarın hızı düştü bu bizim için çok iyi. Geç saatlerde nemin yükselmesiyle daha iyi sonuç alacağız. Saat 21.00'den sonra rüzgarın hızının saatte 10-20 kilometreye düşmesini bekliyoruz." dedi.

Orman yangınının devam ettiği Şarköy'e gelen Bakan Yumaklı, Vali Recep Soytürk'ten bilgi aldı.

Mücadeleyi havadan inceleyen Bakan Yumaklı, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, sıcak hava, rüzgar, düşük nem nedeniyle yangının hızlı şekilde ilerlediğini söyledi. Tekirdağ Valiliği koordinasyonunda Şenköy, Yeniköy, Kocaali, Kızılcaterzi mahallelerinde AFAD'ın 1320 vatandaşı tahliye ettiğini ifade eden Yumaklı, "Bu vatandaşlarımızdan bir bölümü bu mahallelerde tehlike kalmaması üzerine tekrar evlerine döndü. Ancak emin olmadan tahliyeye ihtiyaç duyabilecek vatandaşlarımızın dönmesini istemiyoruz. Valiliğimiz, AFAD koordinasyonunda bu vatandaşlarımızın ilgili yerlerde konaklamalarını sağladı." dedi. "KARARSIZ RÜZGAR MÜCADELEYİ ZORLAŞTIRIYOR" Yumaklı, rüzgarın kararsızlığının mücadeleyi sekteye uğrattığını ifade etti. Sabaha karşı kontrol altına alınmasına ramak kala kararsız rüzgarın bir anda ekipleri dahi alevlerin içerisinde bırakacak şekilde yeniden yükseldiğini belirten Yumaklı, "Çok şükür hiçbir arkadaşımıza bir şey olmadı ancak 3 kardeşimiz dumandan etkilendiği için tedavi altında. Bir arkadaşımızın diğerlerine nispeten durumu biraz kötü ancak gidişat iyi. 19 vatandaşımız da farklı şikayetlerle etkilendiklerini söyledi. Onların da tedavileri yapıldı. Hayati tehlikesi olan bir vatandaşımız yok." diye konuştu.

Yumaklı, stratejik ya da enerji tesislerinde bir olumsuzluk olmadığını vurguladı. "SİYASİ MALZEME YAPILMAMALI" Yangına 15 söndürme uçağı, 19 söndürme helikopter, 500'e yakın kara aracı ve 1181 personelle söndürme çalışmalarının sürdüğüne işaret eden Yumaklı, şunları kaydetti: "Belli bir söndürme programımız var. Hem kara hem hava araçlarını özelliklerine göre planlar, programlar ve yönlendiririz. 'Hiç kimsenin gönlünü hoş edeceğiz' diye araçlarımıza geçit yaptıracak halimiz yok. Bu konular siyaset malzemesi yapılmasını da anlamış değilim. Tüm ikazlarımıza rağmen çıkmış yangını söndürmekle uğraşıyoruz. Gencecik kardeşlerim var. Onlar o yangını söndürmek için uğraşıyorlar. Bu durumun siyaset malzemesi yapılmasını kınıyorum. Yerleşim yerlerinde yangının enerjisi düştü. Herhangi bir sıkıntı yok, ilerleme istikameti vardı özellikle doğu kısmını önemsedik, oraya yoğunlaştık oradan da arkadaşlar çok iyi sonuçlar aldı. Havadan karadan müdahale ediyoruz. Rüzgarın hızı düştü bu bizim için çok iyi. Geç saatlerde nemin yükselmesiyle daha iyi sonuç alacağız. Saat 21.00'den sonra rüzgarın hızının saatte 10-20 kilometreye düşmesini bekliyoruz."

Yumaklı günde riskli 60 ila 70 yangın söndürdüklerini ifade ederek, ocaktan bu yana 3 bin 500'e yakın yangının söndürüldüğünün altını çizdi. SON YANGINLARA İLİŞKİN BİLGİ VERDİ Yumaklı, devam eden yangınlara ilişkin şu ifadelere yer verdi: "İstanbul Sultangazi Kent Ormanı'nda, Bolu Göynük'te ve yıldırım kaynaklı Muğla Yatağan'da çıkan yangınlar kontrol altında çok şükür. Şu anda Balıkesir Altıeylül Kirazköy'de 15.36'da ilk ihbarı almıştık arkadaşlar 9 dakika sonra müdahale ettiler, 6 helikopter ve kara unsurlarımızla buraya müdahale sürüyor. İnşallah arkadaşlar güzel haber verecekler. " Bakan Yumaklı, vatandaşlardan resmi açıklamaları dikkate almalarını manipülasyona yönelik içeriklere inanmamalarını istedi. Daha sonra Yumaklı Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Aracında yetkililerle toplantı yaptı. OTOYOL ULAŞIMA KAPATILDI Alevlerin yaklaştığı Çanakkale-Malkara Otoyolu, bölgede oluşan yoğun dumanın görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Ekiplerin yoğun müdahaleyi sürdürdüğü bölgede, otoyolun Kavakköy mevkisinde araç sürücülerinin geçişlerine izin verilmiyor.

REKLAM Çanakkale Valisi Ömer Toraman, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Tekirdağ Şarköy yangını, Gelibolu Kavakköy istikametinde yer yer etkili olduğundan Çanakkale-Malkara Otoyolu'nun Kavakköy kavşağı kısmında trafik akışı geçici olarak alternatif yollara yönlendirilmektedir." ifadesini kullandı. YANGIN, RÜZGARIN ETKİSİYLE İLERLİYOR Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, rüzgarın etkisiyle ayçiçeği tarlalarının bulunduğu bölge ve Kavakköy beldesi istikametine doğru ilerliyor. Bölgedeki şiddetli rüzgarla büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesini zorlaştırıyor. Ekipler, yangının söndürülmesi için yoğun çaba sarf ediyor. TREDAŞ'TAN AÇIKLAMA Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) tarafından yapılan açıklamada, yangının bölge halkını, doğayı ve canlı yaşamını derinden etkilediği belirtilerek, yangının başladığı andan itibaren mülki idare ve ilgili kurumlarla kesintisiz iletişim içinde olunduğu vurgulandı. Şirket ekiplerinin sahada 7/24 esasıyla görev yaptığı ve ihtiyaç duyulan her noktada teknik destek verdiği kaydedildi. Kamuoyunda yer alan "yangının elektrik hatlarından çıkmış olabileceği" yönündeki iddialara da açıklık getiren TREDAŞ, yangının başladığı alanda kendilerine ait herhangi bir enerji hattı bulunmadığını, bölgede yalnızca özel bir şirkete ait bir irtibat hattı yer aldığını ve bunun TREDAŞ'ın sorumluluk alanında olmadığını bildirdi. TREDAŞ açıklamasında, "Başta bölge halkı olmak üzere tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, doğaya ve canlılara zarar veren bu tür afetlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

REKLAM BOLU'DA İKİ AYRI ORMANLIK ALANDA YANGIN Bolu'nun Göynük ilçesinde iki ayrı ormanlık alanda çıkan yangınlar, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor. Kızılkuyu mevkisindeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İlçeye bağlı Sifyanlar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda ise yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Ekiplerin yangınları söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. MUĞLA'DA YILDIRIM YANGIN ÇIKARDI Muğla'nın Yatağan ilçesindeki orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Nebiköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda ilk belirlemelere göre yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 helikopter, 23 arazöz, 6 su tankeri, 2 dozer ve 132 orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucunda kontrol altına alınan yangında 5 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.