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        Haberler Gündem Çevre Tekirdağ'da gölette balık ölümleri | Son dakika haberleri

        Tekirdağ'da su seviyesi düşen gölette balık ölümleri

        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki Yeşilsırt Göleti'nde, su seviyesinin düşmesinin ardından balık ölümleri meydana geldi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gölet suyundan numune alarak inceleme başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 18:34 Güncelleme: 23.07.2025 - 18:34
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        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki Yeşilsırt Göleti'nde balık ölümleri meydana geldi.

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        Bölgede etkili olan kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşma nedeniyle göletteki su seviyesi düştü.

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        Gölette oksijensiz kaldıkları belirtilen balıklar öldü. Balıkların kıyıya vurduğu görüldü.

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        Yeşilsırt Mahallesi Muhtarı Hürriyet Borucu, yüksek sıcaklıkların tüm canlıları olumsuz etkilediğini söyledi.

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        Göletin seviyesinin ilk defa bu kadar düştüğünü aktaran Borucu, "Sıcaklıkların artarak devam etmesi su kaynaklarını kötü etkiliyor. Su kaynaklarımız giderek azalıyor. Gölette de su seviyesi düşünce balıklar ölmeye başladı. Çok sayıda balık kıyıya vurdu. Göleti hayvanların su ihtiyacını karşılamak içinde kullanıyorduk. Bir an önce gerekli önlemlerin alınmasını bekliyoruz" dedi.

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        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gölet suyundan numune alarak inceleme başlattı.

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        #tekirdağ haberleri
        #HABER
        #kuraklık
        #balık ölümleri
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