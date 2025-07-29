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        Haberler Gündem Çevre Tekirdağ'daki Türkmenli Göleti alarm veriyor! | Son dakika haberleri

        Tekirdağ'daki Türkmenli Göleti alarm veriyor: Su seviyesi yüzde 5'in altına düştü

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Türkmenli Göleti'nin su seviyesi, yaşanan kuraklık nedeniyle ciddi oranda azaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 18:57 Güncelleme: 29.07.2025 - 18:57
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        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde sulama için kullanılan ve bazı mahallelere içme suyu sağlayan Türkmenli Göleti'nde doluluk oranı yüzde 5'in altına düştü.

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        Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter, yüksek sıcaklıkların hayatı olumsuz etkilemeye devam ettiğini söyledi.

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        Su kaynaklarının her geçen gün azaldığını belirten Bozkurter, "Türkmenli Göleti susuzluktan dolayı maalesef sıkıntılı bir durumda. Ciddi anlamda kuraklık var, kuyular maalesef boş. İşi çözmek için ciddi mücadeleler veriyoruz. Gölet çamur içerisinde, neredeyse su kalmamış. Üzücü bir durum. Marmaraereğli'mizde kuyuların kapasitenin çok altında olduğunu biliyoruz" dedi.

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        Bozkurter, herkesin su konusunda daha duyarlı olması gerektiğini, suyun asla israf edilmemesinin önemli olduğunu dile getirdi.

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        İlçenin nüfusunun yazın tatilcilerle 4-5 katına çıktığını ifade eden Bozkurter, "Dolayısıyla su yetersiz kalıyor. Vatandaşlarımız mağdur olmuş durumda, biz de onlara danışarak inşallah yakın zamanda bu işi çözeceğiz. Bu aşamada rica ediyoruz havuzlarınızı suyla doldurmayın. Bu aralar arabalarımızı yıkamayalım. Suyu keyfi olarak harcamayalım. Ciddi bir kuraklık kapımızda. Sadece ilçemiz değil tüm Türkiye'de kuraklık olduğunu biliyoruz. Dilerim ki bu sorun bir an önce çözülür" diye konuştu.

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        #çevre haberleri
        #tekirdağ haberleri
        #türkmenli göleti
        #kuraklık
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