İlçenin nüfusunun yazın tatilcilerle 4-5 katına çıktığını ifade eden Bozkurter, "Dolayısıyla su yetersiz kalıyor. Vatandaşlarımız mağdur olmuş durumda, biz de onlara danışarak inşallah yakın zamanda bu işi çözeceğiz. Bu aşamada rica ediyoruz havuzlarınızı suyla doldurmayın. Bu aralar arabalarımızı yıkamayalım. Suyu keyfi olarak harcamayalım. Ciddi bir kuraklık kapımızda. Sadece ilçemiz değil tüm Türkiye'de kuraklık olduğunu biliyoruz. Dilerim ki bu sorun bir an önce çözülür" diye konuştu.