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        Seçil Erzan ve Nazlı Can'ın çocukluklarının geçtiği mahallede sessizlik

        ÜNLÜfutbolcuları dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan Seçil Erzan ile 'çantacısı' olduğu iddia edilen Nazlı Can'ın çocukluklarının geçtiği Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Yanıkağıl Mahallesi'nde olayın şaşkınlığı yaşanıyor. Tahliye olan Can ile görüştüğünü söyleyen mahalle muhtarı Yücel Başaran, "Köyden bu fonla alakalı para toplandığını iddia ediyorlar ama böyle bir şey yok" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 15:28 Güncelleme: 30.11.2023 - 15:30
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        Seçil Erzan ve Nazlı Can'ın çocukluklarının geçtiği mahallede sessizlik
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        ÜNLÜfutbolcuları dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan Seçil Erzan ile 'çantacısı' olduğu iddia edilen Nazlı Can'ın çocukluklarının geçtiği Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Yanıkağıl Mahallesi'nde olayın şaşkınlığı yaşanıyor. Tahliye olan Can ile görüştüğünü söyleyen mahalle muhtarı Yücel Başaran, "Köyden bu fonla alakalı para toplandığını iddia ediyorlar ama böyle bir şey yok" dedi.

        Seçil Erzan ve Nazlı Can'ın çocukluğunun geçtiği Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine bağlı Yanıkağıl Mahallesi'nde sessizlik hakim. Mahalleli konuya ilişkin konuşmak istemezken, muhtarı Yücel Başaran ise tahliye olduktan sonra Nazlı Can ile görüştüğünü söyledi. Başaran, "Nazlı, gözaltına alınırken de görüştüm, çıktıktan sonra geçmiş olsun dileklerimi iletmeye gittiğimde de görüştüm. Nazlı'nın bu işle alakalı böyle fazla alakası olduğunu zannetmiyorum. Sadece Seçil Hanım ile birlikte çocukluk arkadaşıydı, görüşüyorlardı. Bu olayla ilgili olarak bilgi vermedi. Ziyarette öyle bir konu açılmadı zaten. 7 ay içeride yatıp, gözaltında olup çıkan bir insanın psikolojisi ister istemez etkileniyor. Onun da biraz etkilendiğini gördüm" dedi.

        Mahallenin olayla ilgili şaibe altında olduğunu söyleyen Başaran, "Köyden bu fonla alakalı para toplandığını iddia ediyorlar ama böyle bir şey yok. Böyle bir şey olsa mutlaka bizim kulağımıza gelirdi. Bundan herkes rahatsız. Köyden para toplanma bilgisi kesinlikle yanlış bir bilgidir. Bizim köyümüzün bu şekilde anılmasından biz çok rahatsızız. Vatandaşlar da komşular da bu konuda çok rahatsız. Böyle bir şeylerin yaşandığını duyuyoruz. Ama bunun köy halkına mahal edilmesi, burada mağduriyetlerin olduğunu duymamız bizim üzüyor. Bunlar köyle alakalı olmayan şeyler" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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