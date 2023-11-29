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        Tekirdağ'da "taklit toner" operasyonu

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 5 bin 908 dolu ve 74 bin 561 boş toner kutusu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 19:46 Güncelleme: 29.11.2023 - 19:55
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        Tekirdağ'da "taklit toner" operasyonu
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        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 5 bin 908 dolu ve 74 bin 561 boş toner kutusu ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla getirilen tonerlerin farklı marka ve etiketler yapıştırılarak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

        Mürefte Mahallesi'nde M.A'ya ait atölyedeki aramada, 5 bin 908 dolu, 74 bin 561 boş toner kutusu, 44 bin etiket, 385 kilogram toner tozu, karton paketleme, ambalajlama, toner tozu doldurma makinesi ile lazer yazıcı ele geçirildi.

        Atölyelerdeki 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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