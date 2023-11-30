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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene Sinoplular Derneği Başkanı Cafer İnan'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 13:54 Güncelleme: 30.11.2023 - 13:54
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene Sinoplular Derneği Başkanı Cafer İnan'ı ziyaret etti.

        İnan ve dernek üyeleri tarafından karşılanan Yüksel, derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Dernek üyelerinin taleplerini dinleyen Yüksel, gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

        İnan da ziyaretinden dolayı Yüksel'e teşekkür ederek, bir arada olmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

        - Çorluspor 1947 deplasmanda Uzunköprüspor ile karşılaşacak

        Bölgesel Amatör Ligde (BAL) mücadele eden Çorluspor 1947, deplasmanda karşılaşacağı Uzunköprüspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüp Başkanı Yusuf Gümüş yaptığı açıklamada, deplasmandan 3 puanla dönmek istediklerini belirtti.

        Oyuncuların maça iyi bir şekilde hazırlandığını aktaran Gümüş, "Takımımızın morali çok iyi. Üst üste galibiyet serimiz devam ediyor. Rakibimiz Uzunköprüspor'u mağlup ederek yolumuza devam etmek istiyoruz."dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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