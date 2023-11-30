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        TRAKYAKA Yönetim Kurulu Tekirdağ'da toplandı

        Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu kasım ayı toplantısını Tekirdağ'da gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 10:32 Güncelleme: 30.11.2023 - 10:50
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        TRAKYAKA Yönetim Kurulu Tekirdağ'da toplandı
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        Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu kasım ayı toplantısını Tekirdağ'da gerçekleştirdi.

        Kırklareli Valisi Birol Ekici başkanlığında özel bir işletmenin üretim tesislerinde yapılan toplantı, bir önceki yönetim kurulunda alınan kararların görüşülmesi ile başladı.

        İnsan kaynakları raporunun görüşülmesinin ardından 2023 yılı çalışma programında yapılacak revizyon kararı görüşüldü.

        TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin'in TRAKYAKA'nın dışardan sağladığı kaynak ve yapılan iş birliği çalışmaları hakkında bilgi vermesinin ardından toplantı sona erdi.

        Toplantıya, Vali Ekici, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Edirne Valisi Yunus Sezer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak ile TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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