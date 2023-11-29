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        Lise öğrencileri, Tekirdağ'ın manilerini kitap haline getirdi

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Hüseyin Korkmaz Anadolu Lisesi 11. ve 12. sınıf öğrencileri tarafından bir yılda toplanan Tekirdağ yöresine ait maniler kitaplaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 17:31 Güncelleme: 29.11.2023 - 18:35
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        Lise öğrencileri, Tekirdağ'ın manilerini kitap haline getirdi
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        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Hüseyin Korkmaz Anadolu Lisesi 11. ve 12. sınıf öğrencileri tarafından bir yılda toplanan Tekirdağ yöresine ait maniler kitaplaştırıldı.

        Kendilerine "Kültür Elçileri" adını veren 4 öğrenci, öğretmenlerinin eşliğinde, 1 yıl boyunca 48 köyü gezerek, vatandaşlarla görüştü ve okunan manileri kayıt altına aldı.

        Proje sorumlusu ve Almanca öğretmeni Beyza Nur Dolar, 2022'de Teknofest'e katılmak için hazırladıkları "Manilerle Yaşayalım, Yaşlanalım" projesi kapsamında öğrencileriyle kültürel bir değer olan manileri geleceğe aktarmak için çalıştıklarını söyledi.

        Yaklaşık 350 maniyi bir kitapta topladıklarını anlatan Dolar, "Hayrabolu'da 48 köye tek tek gittik. Yaşlıları ziyaret ettik ve röportajlar yaptık. Unutulan ve unutulmaya yüz tutan manileri bugüne taşımak istedik. Bir kitap oluşturduk. Sosyal medyada da tanıtımlarımızı yapıyoruz."dedi.

        Dolar, ziyaretleri sırasında köylerde yaşayan vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandıklarını da dile getirdi.

        Öğrencilerden Tuana Bitgen ise projelerini tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ve bilmedikleri birçok maniyi öğrendiklerini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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