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        Tekirdağ'da asayiş

        Çorlu ilçesinde üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 13:53 Güncelleme: 30.11.2023 - 14:01
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Çorlu ilçesinde üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şeyhsinan Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri S.D'yi durdurdu.

        Üst aramasında tabanca ve fişek ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        - Evinde ruhsatız tabanca bulunan şüpheli gözaltına alındı

        Çorlu ilçesinde evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde İ.P'nin evine operasyon düzenledi.

        Evde yapılan aramada, tabanca ve fişek ele geçirildi.

        Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.

        - Çorlu'da 50 bin makaron ele geçirildi

        Tekirdağ'da 50 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesinde boş makaronların kaçak tütün ile doldurularak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda ekipler, belirlenen araç, depo ve işyerinde arama yaptı.

        Aramalarda, 4 tütün doldurma makinesi, 50 bin makaron, 28 kilogram tütün, 13 elektronik sigara, 10 elektronik sigara likiti ele geçirildi.

        Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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