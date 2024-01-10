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        Trakya'da kar, yerini soğuk havaya bıraktı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 15:12 Güncelleme: 10.01.2024 - 15:15
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        Trakya'da kar, yerini soğuk havaya bıraktı (2)
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        TEKİRDAĞ'DAKAPALI 10 MAHALLE YOLU İÇİN ÇALIŞMA

        Tekirdağ'da etkili olan kar yağışıyla Süleymanpaşa ilçesine bağlı yüksek kesimlerdeki kırsal 10 mahallenin yolları kapandı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kardan kapanan mahallelerin yolları açmak başlattıkları çalışmaları sürdürüyor. İş makineleri ile kar temizleme çalışması yapılırken, soğuk nedeniyle buzlanma meydana gelen yollarda da tuzlama çalışmasında bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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