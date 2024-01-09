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        Tekirdağ'da trafik ışıklarında bekleyen kamyona çarpan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü öldü

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarpan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 21:25 Güncelleme: 09.01.2024 - 21:36
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        Tekirdağ'da trafik ışıklarında bekleyen kamyona çarpan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü öldü
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        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarpan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Marmaracık Mahallesi'nde babasına ait 39 LC 039 plakalı otomobili kullanan K.G. (17) kırmızı ışıkta bekleyen İ.K. idaresindeki 61 K 15287 plakalı kamyona arkadan çarptı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye geldi.

        Sağlık ekipleri K.G'nin hayatını yitirdiğini belirledi. K.G'nin cenazesi Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        K.G'nin Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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