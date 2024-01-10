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        Tekirdağ'da kar yağışı nedeniyle 10 mahalle yolu ulaşıma kapandı

        Tekirdağ'da etkili olan kar nedeniyle bazı mahalle yollarında ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 14:47 Güncelleme: 10.01.2024 - 14:47
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        Tekirdağ'da kar yağışı nedeniyle 10 mahalle yolu ulaşıma kapandı
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        Tekirdağ'da etkili olan kar nedeniyle bazı mahalle yollarında ulaşım sağlanamıyor.

        İl genelinde ulaşıma kapanan 10 mahalle yolunun ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı.

        Kar yağışı nedeniyle bazı caddelerde buzlanma meydana geldi. İlerlemekte güçlük çeken araçlar yolda kaldı.

        Şarköy, Malkara, Muratlı ve Hayrabolu ilçelerinde zaman zaman etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kara yolları ve belediye ekipleri ana arterlerde yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediye ekipleri de caddelerde tuzlama çalışmaları yapıyor.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olduğu kentte, soğuk havanın etkili olması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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