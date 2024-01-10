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        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Uzunlar basın mensuplarıyla bir araya geldi

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 13:12 Güncelleme: 10.01.2024 - 15:14
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        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Uzunlar basın mensuplarıyla bir araya geldi
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        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Uzunlar, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

        Etkinlikte konuşan Uzunlar, medya mensuplarının önemli bir görev yürüttüğünü söyledi.

        Gazetecilerin anayasal zemin içerisinde, hukuki ortamda görevlerini yaptığını anlatan Uzunlar, meslek etiğini her şeyin üstünde tutan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

        Uzunlar daha sonra basın mensuplarıyla sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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