Süleymanpaşa Belediye Başkanı Uzunlar basın mensuplarıyla bir araya geldi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Uzunlar, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Etkinlikte konuşan Uzunlar, medya mensuplarının önemli bir görev yürüttüğünü söyledi.

Gazetecilerin anayasal zemin içerisinde, hukuki ortamda görevlerini yaptığını anlatan Uzunlar, meslek etiğini her şeyin üstünde tutan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Uzunlar daha sonra basın mensuplarıyla sohbet etti.

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