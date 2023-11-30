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        Tekirdağ'da "Dijital Medya Eğitim" semineri düzenlendi

        Tekirdağ'da İl Müftülüğünce "Dijital Medya Eğitimi" semineri yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 15:52 Güncelleme: 30.11.2023 - 15:57
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        Tekirdağ'da "Dijital Medya Eğitim" semineri düzenlendi
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        Tekirdağ'da İl Müftülüğünce "Dijital Medya Eğitimi" semineri yapıldı.

        İl Müftülüğü İsmail İpek Konferans Salonu'nda düzenlenen seminer Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Diyanet İşleri Başkanlığı Dijital Yayınlar Daire Başkanı Adil Elzerey, seminerde yaptığı konuşmada, dijital medyanın hayatın her alanında yer aldığını söyledi.

        Dijital okuryazarlığın büyük bir öneme sahip olduğunu aktaran Elzerey, "Dijital medya platformlarında gerçek ve sahte haberleri ayırt etme konusuna dikkatli olunması gerekiyor. Dünya genelinde büyük değişimlerin medya destekli olduğundan, müslümanların dijital dünyaya ayak uydurmada geç kaldı. Camiye gelemeyen insanlara da ulaşmanın önemli, bunun bir ayağını da medya ve özellikle sosyal medya ile mümkün. Sosyal medyada da dezenformasyon ile mücadele çok önemli. Eğer dikkat etmezsek medya, mazlumlardan nefret etmemizi zalimleri sevmenize sebep olacak." dedi.

        İl Müftüsü İsmail Soykök de seminerde bir konuşma yaptı.

        Programda, din görevlilerine bilinçli dijital medya kullanımı ile ilgili bilgilendirmede de yapıldı.

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