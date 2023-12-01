Tekirdağ Süleymanpaşa Kadın Hentbol Takımı, başantrenör Masic ile sözleşme imzaladı Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Tekirdağ Süleymanpaşa, başantrenör Nedzad Masic ile anlaştı.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Tekirdağ Süleymanpaşa, başantrenör Nedzad Masic ile anlaştı.

Kulüp Başkanı Mülahim Kuru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon sonuna kadar takımı çalıştırması için Nedzad Masic ile sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Hentbol antrenörü sayısının az olmasının kendilerini zorladığını ifade eden Kuru, "Daha önce kendisiyle çalıştığımız için huyunu bildiğimiz bir hocayı takım başına getirmek istedik. Hem sporcular için hem de takımın içinde bulunduğu durumdan kurtulması açısında yeni hocamız farklı bir hava oluşturacaktır." dedi.

Takımın ligin son haftalarında aldığı kötü sonuçların oyuncuların motivasyonunu da düşürdüğünü belirten Kuru, "Sezon sonuna kadar hocamızla çalışacağız. Ligin bitişine göre kendisiyle devam da edebiliriz. Başarılı olmasını umut ediyoruz. Masic ile takıma yeni gelecek oyuncularımız da olacak. Hocanın istediği oyuncular da olacak. Aramızdan ayrılan oyuncuların yerine yeni oyuncularla görüşüyoruz. Yeni transferlerle ikinci devreye galibiyetlerle başlamak istiyoruz. Sezonu üst sıralarda bitirmek istiyoruz." diye konuştu.

Tekirdağ Süleymanpaşa, sezon başında sözleşme imzaladığı başantrenör Mehmet Fatih Işık ile 31 Ekim'de yollarını ayırmıştı.