Tekirdağ'da otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, F.G. yönetimindeki 34 FL 4380 plakalı otomobil, Marmaracık Mahallesinde N.B'nin kullandığı 39 TH 636 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan araç sürücüleri F.G ve N.B. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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