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        Tekirdağ'da otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 16:40 Güncelleme: 30.11.2023 - 16:44
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        Tekirdağ'da otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, F.G. yönetimindeki 34 FL 4380 plakalı otomobil, Marmaracık Mahallesinde N.B'nin kullandığı 39 TH 636 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif şekilde yaralanan araç sürücüleri F.G ve N.B. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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