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        Tekirdağ merkezli uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı

        Tekirdağ merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 08:52 Güncelleme: 01.12.2023 - 08:52
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        Tekirdağ merkezli uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı
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        Tekirdağ merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, Tekirdağ'ın Malkara, Çerkezköy ve Çorlu ilçesi ile İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde 10 adreste arama yaptı.

        Aramalarda, 552 gram sıvı sentetik kannabinoid, 71 gram sentetik kannabinoid, 790 sentetik ecza, 141 gram esrar, 66 şişe kaçak içki, hassas terazi, tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 145 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 11 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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