Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyatlarındaki yıllık artışın 19.25 olarak kayıtlara geçtiği bu dönemde enflasyon sepetinde yer alan bazı teknoloji ürün ve hizmetlerindeki değişimlerin ne kadar olduğunu inceledik.
Buna göre son bir yılda teknolojide zam şampiyonu ürün bazında televizyon olurken, hizmet bazında ise bu ünvanı cep telefonu görüşme ücreti aldı.
TÜİK’in veritabanında yer alan güncel bilgilere göre Türkiye’de son bir yılda televizyon fiyatları ortalama yüzde 97 artarken, cep telefonu görüşme ücreti ise yüzde 24 yükseldi.
TÜFE'Yİ SOLLADILAR!
2020 yılının ağustos ayında ortalama 3 bin 143 TL olan televizyon fiyatı 2021 yılının ağustos ayında 6 bin 179 TL’ye çıkarken, aynı dönemde ortalama cep telefonu görüşme ücreti ise 53 TL’den 66 TL’nin üzerine çıktı.
Teknoloji alanında yıllık fiyat artışında yüzde 40 ile oyun konsolu ve yüzde 21 ile bilgisayar, televizyon ve cep telefonu görüşme ücreti ile birlikte, yıllık yüzde 19.25’lik TÜFE’yi geçen kalemler arasına girdi.
Teknoloji ürünleri fiyatlarındaki değişim
|Ağustos 2020
|Temmuz 2021
|Ağustos 2021
|Aylık Değişim
|Yıllık Değişim
|Televizyon
|3143
|6125
|6179
|0.9%
|96.6%
|Oyun Konsolu
|4014
|5391
|5602
|3.9%
|39.6%
|Bilgisayar
|7002
|8559
|8441
|-1.4%
|20.6%
|Tablet
|1373
|1671
|1610
|-3.7%
|17.3%
|Telefon
|3726
|4019
|4055
|0.9%
|8.8%
Teknoloji hizmeti fiyatlarındaki değişim
|Ağustos 2020
|Temmuz 2021
|Ağustos 2021
|Aylık Değişim
|Yıllık Değişim
|Cep Telefonu Görüşme Ücreti
|53.4
|65.7
|66.2
|0.8%
|24.0%
|Telefon Onarımı
|61.8
|72.2
|72.5
|0.4%
|17.3%
|İnternet Ücreti
|62.3
|71.4
|71.7
|0.4%
|15.1%
|İnternet Kafe
|16.9
|18.5
|18.9
|2.2%
|11.8%
|Kablo Özel Yayın Hizmeti
|47.8
|52.6
|53.2
|1.1%
|11.3%
|Telefon Görüşme Ücreti
|29.4
|29
|29.1
|0.3%
|-1.0%
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