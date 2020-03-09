AA

Türkiye Tekvando Federasyonu, olimpiyatlara kendisinin katılması gerektiğini savunan milli sporcu İrem Yaman'ın düzenlendiği basın toplantısının ardından yazılı bir açıklama yayımladı. Federasyon, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kadınlar 57 kiloda Türkiye'yi Hatice Kübra İlgün'ün temsil edeceğini duyurdu.

Açıklamada, Dünya Tekvando Federasyonunun "Olimpiyat Oyunları Tekvando Müsabakaları Katılım Prosedürleri Madde 9.5.1'e göre" 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım için olimpik sıralamanın 2019 aralık ayı itibarıyla sona erdiği belirtilerek, "Olimpik sıralamada ilk 5 içinde sporcusu bulunan ülkeler, olimpiyat oyunlarına katılım için ülke adına kota kazanmıştır. Ülke adına kazanılan kotayı kullanacak sporcuyu yukarıda belirtilen mevzuat hükmüne göre ülke federasyonu belirler. Federasyon, ülke kotası kazanıldıktan sonra olimpiyatlara katılacak sporcuyu milli olimpiyat komitesi aracılığıyla bildirir." ifadelerine yer verildi.

"Tüm olimpik federasyonlarda olduğu gibi Türkiye Tekvando Federasyonu da her zaman ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek amacıyla performansı daha iyi sporcuyla organizasyonlarda temsil edilmeyi amaçlamaktadır." denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle teknik ekip değerlendirmelerini yaparak iyi performans ortaya koyan sporcuları tercih etmektedir. 2020 Tokyo Olimpiyatları sporcu seçiminde de bu yol kullanılmıştır. Aynı kiloda mücadele eden iki milli sporcumuzun olimpik puanları birbirlerine çok yakın olmakla İrem Yaman'ın kazandığı puanların çoğu olimpik sıklet olmayan 62 kiloda, Hatice Kübra İlgün'ün almış olduğu puanların tamamı ise 57 kilo olimpik sıklet müsabakaları sonucu toplanmıştır. Bu bilgiler ışığında yapılan değerlendirmeler sonucunda; federasyonumuzca 23 Ekim 2019 tarihinde bir açıklama yapılarak, 'Olimpik sıralamada ilk 5'te birden fazla sporcumuz bulunan sıkletlerde, aralık ayında Rusya'da yapılacak olan Grand Prix Final Müsabakası'nda daha başarılı olan sporcu puan durumuna bakılmaksızın ülkemizi olimpiyatlarda temsil edecektir' ifadeleri kullanılmış ve bu husus yarışma tarihinden 1,5 ay önce ilan edilerek her iki sporcumuza da bildirilmiştir. Bu konuda sporcularımız tarafından bu karara herhangi bir itirazda bulunulmamıştır."

Olimpiyatlardaki mücadeleye en eşdeğer organizasyonun Grand Prix müsabakalarının olduğu vurgulanarak, "Grand Prix Finali'nin olimpiyatlardan daha zorlu olduğu bilinmektedir. Grand Prix Finali'nde olimpik sıralamadaki en iyi 16 sporcu yer alırken, olimpiyatlardaki 16 sporcu dağılımında kota kontenjanlarından dolayı daha zayıf sporcular da yer alabilmektedir. Dolayısıyla Grand Prix Finali en güçlü olimpiyat provasıdır ve bu ölçekte bir organizasyon olimpiyat oyunlarına kadar yapılmayacaktır. Bu nedenle birbirine denk gördüğümüz değerli iki sporcumuz arasındaki seçimin bu organizasyonda yapılması adaletli olarak değerlendirilmiştir. Yaygın olan bu tercihe benzer bir örnek; Güney Kore'nin iki sporcusu arasındaki son 3 maçlık sonuca göre olimpiyatlarda ülkesini temsil edecek sporcuyu belirlemesidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

İki milli sporcunun 2019 yılı Grand Prix müsabakaları performanslarının ele alındığı açıklama, şöyle devam etti:

"Hatice Kübra İlgün'ün 4'ü Grand Prix olmak üzere katıldığı tüm organizasyonlarda madalya kazandığı görülmektedir. İrem Yaman son 4 Grand Prix'nin 2'sine sakatlığı nedeniyle katılmamış, katıldığı 2 Grand Prix'de ise madalya kazanamamıştır. Hatice Kübra İlgün, bu süreçte 4 Grand Prix'de de madalya kazanmıştır. Federasyonumuzca seçme yapılacağı belirtilen 2019 Rusya Grand Prix Finali'nde yapılan müsabakada Hatice Kübra İlgün, İrem Yaman'ı mağlup etmiş ve turnuva sonunda da gümüş madalya kazanmıştır. İki milli sporcumuzun birbirleriyle yaptıkları müsabakaları incelediğimizde, Hatice Kübra İlgün'ün İrem Yaman'a karşı 2-1 üstünlüğü bulunmaktadır. Tüm bu bilgiler incelendiğinde 2020 Tokyo Olimpiyatları 57 kilo kategorisinde ülkemizi temsil etmek üzere Hatice Kübra İlgün belirlenmiştir."

Açıklamada, "Her iki sporcumuz da ülkemizin milli değeri olup, daha büyük başarılara imza atacaklarına olan inancımız tamdır. Sporcumuz İrem Yaman'ın 'Olimpiyatlarda başarı kazanma odaklı' basın açıklamasını anlayışla karşılamakla birlikte bu sürecin her iki sporcumuzun bilgileri dahilinde yürütüldüğü ve Tokyo 2020'de ülkemizi kimin temsil edeceği hususunun bu doğrultuda belirlendiğini kamuoyuna saygıyla bildiririz." şeklinde görüş belirtildi.