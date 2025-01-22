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        Haberler Dünya Ortadoğu Tel Aviv'de bıçaklı saldırı: 4 yaralı | Dış Haberler

        Tel Aviv'de bıçaklı saldırı: 4 yaralı

        İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilirken, İsrail polisi olayın terör saldırısı olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 00:01 Güncelleme: 22.01.2025 - 00:13
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        Tel Aviv'de bıçaklı saldırı: 4 yaralı
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        İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Fas uyruklu bir kişi tarafından düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı.

        İsrail basınında yer alan haberlere göre 18 Ocak'ta turist olarak İsrail'e giriş yapan şahsın ABD'de oturum izni bulunduğu bildirildi.

        29 yaşında olduğu belirtilen şahıs olay yerinde hayatını kaybederken İsrail polisi olayın terör saldırısı olduğunu duyurdu.

        Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

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