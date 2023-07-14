Televizyon patladı, kız çocuğu faciayı önledi

Ankara'da televizyon patladı: 11 yaşındaki Ada Duru faciayı önledi Ankara'da, 5 katlı binanın 2'nci katındaki dairede sabah saatlerinde televizyon patladı. Daireyi alevlerin sardığı sırada 11 yaşındaki kız çocuğu faciayı önledi. Ada Duru, uyandırdığı annesi ve dedesi ile dışarı çıkmayı başardı. Dumandan etkilenen anne ve kızı hastaneye kaldırıldı

Ankara'da, 5 katlı binanın 2'nci katındaki dairede, televizyon patlaması nedeniyle yangın çıktı.

Keçiören ilçesi Çiçekli Mahallesi Başaran Sokak'taki Yükseltürk Apartmanı'nda, Önder Şahan'ın, kızı ve torunuyla oturduğu evde, sabah saatlerinde televizyon patlaması sonucu yangın çıktı.

ANNESİ VE DEDESİ UYANDIRDI

Durumu fark eden Ada Duru Şehit, uyandırdığı annesi Eda Çiğdem Şahan ve dedesi Önder Şahan ile dışarı çıktı. Çevredekiler itfaiyeye haber verdi.

KIZIYLA BİRLİKTE HASTANEYE KALDIRILDI REKLAM Adrese sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangında, dumandan etkilenen Eda Çiğdem Şahan ve kızı Ada Duru Şehit, hastaneye kaldırıldı.