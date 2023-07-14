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        Ankara'da televizyon patladı: 11 yaşındaki Ada Duru faciayı önledi

        Ankara'da, 5 katlı binanın 2'nci katındaki dairede sabah saatlerinde televizyon patladı. Daireyi alevlerin sardığı sırada 11 yaşındaki kız çocuğu faciayı önledi. Ada Duru, uyandırdığı annesi ve dedesi ile dışarı çıkmayı başardı. Dumandan etkilenen anne ve kızı hastaneye kaldırıldı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 15:41
        Televizyon patladı, kız çocuğu faciayı önledi
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        Ankara'da, 5 katlı binanın 2'nci katındaki dairede, televizyon patlaması nedeniyle yangın çıktı.

        Keçiören ilçesi Çiçekli Mahallesi Başaran Sokak'taki Yükseltürk Apartmanı'nda, Önder Şahan'ın, kızı ve torunuyla oturduğu evde, sabah saatlerinde televizyon patlaması sonucu yangın çıktı.

        ANNESİ VE DEDESİ UYANDIRDI

        Durumu fark eden Ada Duru Şehit, uyandırdığı annesi Eda Çiğdem Şahan ve dedesi Önder Şahan ile dışarı çıktı. Çevredekiler itfaiyeye haber verdi.

        KIZIYLA BİRLİKTE HASTANEYE KALDIRILDI

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        Adrese sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangında, dumandan etkilenen Eda Çiğdem Şahan ve kızı Ada Duru Şehit, hastaneye kaldırıldı.

        ÜST KATTAKİ KEDİ VE KÖPEĞİNİ DIŞARI ÇIKARDI

        Yangın sırasında dışarıda olan Hatice Erdoğan, koşarak gelip üst kattaki evinde bulunan kedi ve köpeğini alarak dışarı çıkardı. Hayvanlarını kurtaran Erdoğan, "2 hayvanımız vardı, dumandan etkilenmişler. Çok korktum. Veterinere götüreceğiz. Evden önce hayvanlarımız önemli" dedi.

        Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        #ankara haberleri
        #televizyon
        #Patlama
        #Son dakika haberler
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