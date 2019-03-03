Enis Yıldırım'ın haberine göre terör örgütlerinin faaliyetlerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılan istihbarat çalışmaları çerçevesinde DHKP/C terör örgütünün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 8 polisi hedef aldığı belirlendi. Örgütün polislerin ikametlerine yönelik keşif çalışması yaptığını tespit eden istihbarat birimleri, terör örgütünün hedefindeki polislere yönelik suikast tarzı eylem planladığını deşifre etti.

İstihbarat birimlerinde gelen raporun ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tüm birimler uyarıldı.



Terör örgütünün İstanbul ve Ankara'daki polis merkezlerine silahlı saldırı yapılabileceği de rapor edildi.



