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Tesla'nın geliştirdiği solunum cihazı ortaya çıktı

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, koronavirüs tedavisinde kullanılmak üzere geliştirdiği solunum cihazını tanıttı. Tesla mühendislerinin sergilediği cihazda, şirketin otomobillerinde kullanılan parçalara yer verildiği aktarıldı

Tesla
HABERTURK.COM

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, otomotiv sektöründe bir süredir solunum cihazı ve maske gibi sağlık ekipmanlarının üretimi gerçekleşiyor.

Bu şirketler arasına katılan ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla da, geliştirdiği solunum cihazını gözler önüne serdi.

 

Solunum cihazı prototipini sosyal medya üzerinden paylaşan Tesla mühendisleri, cihazda Tesla'nın otomobillerinde kullanılan parçaların yer aldığını söyledi.

Tesla'nın New York'ta ürettiği solunum cihazının ne zaman kullanıma alınacağı ile ilgili bir bilgi ise paylaşılmadı.

ABD'nin diğer otomotiv üreticileri de solunum cihazı gibi sağlık ekipmanları üretiyor. Ford, 100 gün içinde 50 bin adet solunum cihazı üreteceğini açıklarken, şirketin ilerleyen dönemde ayda 30 bin adet solunum cihazı üretme hedefi bulunuyor.

General Motors da, ABD'deki yerel solunum cihazı üreticileri ile işbirliği yaparak sağlık ekipmanı üretimine başladığını duyurmuştu.

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