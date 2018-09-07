TFF'den yapılan açıklamaya göre, Trabzon'da düzenlenen yemeğe, TFF Başkanvekilleri Ali Dürüst ile İbrahim Usta, TFF Yönetim Kurulu üyesi ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu ile TFF Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Guguloğlu'nun yanı sıra Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Vali Yardımcısı Nusret Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akkaya, Jandarma Komutanı Halil Şen ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile TFF Bölge Müdürü Serdar Bali ve Trabzon futbol ailesinin önde gelen isimleri katıldı.

TFF Başkanvekili Ali Dürüst, Vali Yücel Yavuz, Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e 2024 Avrupa Şampiyonası adaylık ebru tablosu ve milli takım forması takdim etti.

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