TFF, kulüpleri yine kızdırdı

Türkiye Futbol Federasyonu ile kulüpler arasında devam eden anlaşmazlıklarda yeni bir gelişme yaşandı. Yayıncı kuruluşun sürekli ödemelerde indirime gitme taleplerinden bunalan Kulüpler Birliği, TFF'nin bundan sonra yayıncı kuruluş ile yapacağı görüşmelere bir komisyon kurup müdahil olma kararı almıştı. Amacı haklarını daha iyi savunmak olan kulüpler, bugün yaşanan bir gelişmeyle şoka uğradı.

HABERSİZ GÖRÜŞME!

Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; TFF'nin bugün yayıncı kuruluşla kulüplerden habersiz şekilde bir araya geldiği ortaya çıkarken bu durum başkanların tepkisini çekti. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil de görüşmeden habersiz olduğunu ifade ederken konunun TFF ile ilk görüşmede masaya yatırılması bekleniyor.

BİRÇOK KONUDA ANLAŞMAZLIK

TFF ile kulüplerin tek anlaşmazlık yaşadığı konu bu değil. İki taraf arasında yeni sezonun başlama tarihi ve yabancı sınırı başta olmak üzere pek çok konuda fikir ayrılığı bulunurken su sorunların nasıl çözüme kavuşacağı merak konusu.