Türk Hava Yolları ( THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Türk Hava Yolları Satılıyor" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Markamız hakkında farklı zamanlarda ortaya atılan ve yeniden gündeme gelen “Türk Hava Yolları Satılıyor” başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu asılsız paylaşımlar ile ilgili hukuki haklarımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz."

— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) March 20, 2019

Dün, Twitter’da bazı yabancı hesaplar tarafından Katar Havayolları’nın THY’nin yüzde 49’unu özelleştirme yoluyla satın alacağı iddia edilmişti.