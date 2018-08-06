Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın özel haberine göre, Mustafa Sandal, iflas ettiği şirketini yeniden açarak ticarete Bitcoin ile döndü. 2011'de reklamcı Can Korur ile ortak olarak elektronik sigara ticareti yapan Fikiron Sağlık Ürünleri adında adlı şirket kurmuştu. Ne var ki elektronik sigaraların yasaklanması sonucu büyük oranda zarar eden şirket 2015'de kapatıldı.





BİTCOIN'DEN HARÇLIK YÖNETİMİNE KADAR 8 ALANDA TİCARET YAPIYOR

Mustafa Sandal, ilk deneyimi başarısızlıkla sonuçlansa da ticaretten vazgeçmeyerek Alpay Alptekin, Alper Aydın ve Yalçın Sisa ile birlikte Fikiron adlı şirketi yeniden açtı. "Girişimcilik ve inovasyon hayatı her gün değiştiriyor. En iyi fikirler hayattan gerçeğe dönüşüyor. İşte bu noktada Fikiron destek olduğu tüm oluşumlara değer katıyor" parolasıyla kurulan Fikiron, aralarında Bitcoin'in de olduğu kripto paraların alım - satımının yapıldığı Coiny ile ailelerin çocuklarına kolay ve güvenli harçlık gönderebilecekleri ve kontrolünü sağlayabilecekleri, gençlerin finansal okur yazarlıkla ilgili ilk deneyimlerini edinecekleri ve paralarının sorumluluklarını alabilecekleri bir harçlık yönetim sistemi ve ön ödemeli kart olan Manibux'un da aralarında olduğu 8 farklı alanda faaliyet gösteriyor.





SİNEMA SEKTÖRÜNE DE GİRDİ

Hediye yollama, inşaat şantiyelerine mal ve hizmet sunma, dijital içerik üretim konusunda da çalışmaları olan Fikiron, son olalarak sinema sektörüne de giriş yaptı. Fikiron, 'İyi Oyun' adlı sinema filminin ortak yapımcısı oldu.

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu, Yiğit Kirazcı, Hakan Kurtaş, Bahar Şahin ve Kerem Bürsin'in paylaştığı 'İyi Oyun', beyazperdeye bir bilgisayar oyununun Türkiye turnuvasına katılan 5 gencin maceralarını aktaracak. Emre Sirel'in senaryosunu yazdığı Umut Aral'ın yönettiği filme Fikiron'un yanısıra iki şirket daha ortak.





KEREM BURSİN DE ORTAK

Doruk Acar, Hakan Baş, Alper Özdemir ve Alper Çağlar'ın yapım şirketi Eludis, Kemal Çömelek ve Kerem Bürsin'in yapım şirketi Braveborn ve Fikiron'un yapımcılığında çekilen 'İyi Oyun', gösterime sonbaharda girecek.

Mustafa Sandal, aralık ayında katıldığı Ankara Marka Festivali'ndeki konuşması sırasında yapacağı 'Ver Gazı' adlı bir yarışma programı yapacağını, ödül olarak da 100 bin TL değerinde Bitcoin vereceğini duyurmuştu. Ne var ki program yapılamadı.

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