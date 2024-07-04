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        Haberler Dünyadan Tim Burton ve Monica Bellucci, ödül törenine birlikte katıldı

        Tim Burton ve Monica Bellucci, ödül törenine birlikte katıldı

        2023'te aşk yaşadıklarını itiraf eden ünlü yönetmen Tim Burton ve Monica Bellucci, Roma'daki 64'üncü Globo d'Oro Ödülleri'nde birlikte katıldılar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2024 - 17:41 Güncelleme: 04.07.2024 - 17:58
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        Geçtiğimiz yıl aşk yaşadıklarını itiraf eden Monica Bellucci ve 65 yaşındaki film yönetmeni Tim Burton, 3 Temmuz Çarşamba günü Roma'da düzenlenen 64'üncü Globo d'Oro Ödülleri'ne birlikte katıldı.

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        Keyifli göründükleri gözlenen ikili, kameralara gülümseyerek el ele tutuştu. 'Globo d'Oro Ödülleri'nde yaşam boyu başarı ödülüne layık görülen 59 yaşındaki Bellucci, ayrıca 'Premio alla Carriera' ödülünün de sahibi oldu.

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        Ünlü çift, daha önce Ekim 2023'te Roma'daki 'Auditorium Parco Della Musica'da düzenlenen 18'inci 'Roma Film Festivali' sırasında 'Diabolik Chi Sei?' galasının kırmızı halısında ilk kez birlikte boy göstermişti.

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        Bellucci, Ekim 2022'de Fransa'daki Lumière Film Festivali'nde 'Makas Eller Edward' yönetmeni ABD asıllı yönetmen Tim Burton'a yaşam boyu başarı ödülü verdikten sonra, şubat 2023'te, ikilinin, Madrid'de birlikte vakit geçirirken görüntülenmişti.

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        "ONU SEVİYORUM"

        Aşk itirafı Haziran 2023'te İtalyan asıllı ünlü oyuncu Monica Bellucci'den gelmişti. Bellucci; "Şunu söyleyebilirim... Öncelikle adamla tanıştığım için mutluyum. Hayatta nadiren gerçekleşen karşılaşmalardan biri... Adamı tanıyorum, onu seviyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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        Bellucci'nin, 1999'dan beri evli olduğu ve Ağustos 2013'te ayrıldığı eski eşi Vincent Cassel'den 19 yaşındaki Deva ve 13 yaşındaki Léonie adında kızları var.

        Fotoğraflar: Avalon, Shutterstock, Backgrid Uk

        #Tim Burton
        #Monica Bellucci
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