ABD Başkanı Donald Trump’ın son gafına konu olan Apple CEO’su Tim Cook, sosyal ağ Twitter’daki adını değiştirdi.

Önceki gün Trump’ın, Beyaz Saray’da düzenlediği ve Apple CEO’su Cook’un da katıldığı toplantıda, Tim Cook’a, “Tim Apple” diye hitap etmesinin hemen sonrasından Cook’tan sürpriz bir adım geldi.

Trump’ın bu gafının ardından Tim Cook, Twitter’daki adını “Tim Apple” olarak değiştirdi. Apple CEO’su, Twitter’da önceki güne kadar “Tim Cook” olan adı ve soyadını, “Tim” adına “Apple” logosu ekleyerek, yeniledi.

Twitter’ı iOS veya MacOS cihazlarında kullananların karşısına çıkan bu yeni ismin, Android ve Windows işletim sistemli diğer cihazlarda ise görünmediğini belirtelim.

— Sean O'Kane (@sokane1) March 6, 2019

Apple’ın şirket logosu henüz Unicode sembolü olarak evrensel kabul görmediği için iOS ve MacOS dışındaki kullanıcılar, Tim Cook’un Twitter hesabında Apple logosu yerine ilginç ve anlamı olmayan bir sembol görüyorlar.