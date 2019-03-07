ABD Başkanı Trump'ın iş dünyası liderleriyle bir araya geldiği toplantıda, Apple CEO'su Tim Cook ile bir araya geldi. Beyaz Saray'da Apple CEO'sunu ağrılayan Donald Trump, Tim Cook'un soyadını unutup Tim Apple dedi.

Trump, kendine has gafları, unutkanlığına bir yenisini ekledi. Apple CEO'su Tim Cook'un soyadını hayırlamayınca, Time ile Apple'ı birleştirdi.

Donald Trump'ın basına konuşma yaparken, Tim Cook yerine Tim Apple demesiyle sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.