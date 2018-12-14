Remzi Görür'ün kullandığı yüklü TIR, Samsun-Ordu kara yolu Gelemen mevkisindeki kavşakta Uğur Gümüş idaresindeki lüks otomobille çarpıştı.

Savrulan otomobil alev aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazada, otomobil sürücüsü Gümüş yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Gümüş'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Samsun'un Ordu istikametinde trafiğe kapatılan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

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